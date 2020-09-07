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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti
Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla sürpriz bir takas gerçekleşti. Gelecek vaat eden isimleri gözüne kestiren sarı-kırmızılı takım, 1 oyuncusunu Altınordu'ya verip 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.
7 Eylül 2020 Pazartesi 09:19
Güncelleme: 07.09.2020 09:33
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Galatasaray ile TFF 1. Lig'de mücade veren futbolcu fabrikası Altınordu arasında sürpriz bir takas gerçekleşti.
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Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala çalışmalar hızlanırken genç isimler transferde ayrı bir yer tutuyor.
ASLAN 1 VERDİ 2 ALDI! Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray bir orta saha oyuncusunu verip Fatih Terim'in onayıyla bir orta saha, bir de sol kanat transfer etti.
ALTINORDU BİRHAN'I İSTEDİ! Galatasaray'da altyapıdan yetiştikten sonra profesyonel olan Birhan Vatansever sonrasında Bandırma'nın yolunu tutmuştu.
Sonrasında yeniden bonservisiyle alınan 1997 doğumlu futbolcu, önce İnegöl'e kiralanmış sonra da Sancaktepe ve Bandırma'ya geçici olarak gönderilmişti.