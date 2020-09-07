Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Eylül 2020, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

Transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla sürpriz bir takas gerçekleşti. Gelecek vaat eden isimleri gözüne kestiren sarı-kırmızılı takım, 1 oyuncusunu Altınordu'ya verip 2 futbolcuyu kadrosuna kattı.

7 Eylül 2020 Pazartesi 09:19 Güncelleme: 07.09.2020 09:33
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

Galatasaray ile TFF 1. Lig'de mücade veren futbolcu fabrikası Altınordu arasında sürpriz bir takas gerçekleşti.

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Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala çalışmalar hızlanırken genç isimler transferde ayrı bir yer tutuyor.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

ASLAN 1 VERDİ 2 ALDI!
Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray bir orta saha oyuncusunu verip Fatih Terim'in onayıyla bir orta saha, bir de sol kanat transfer etti.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

ALTINORDU BİRHAN'I İSTEDİ!
Galatasaray'da altyapıdan yetiştikten sonra profesyonel olan Birhan Vatansever sonrasında Bandırma'nın yolunu tutmuştu.

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'da sürpriz takas! Resmen gerçekleşti

Sonrasında yeniden bonservisiyle alınan 1997 doğumlu futbolcu, önce İnegöl'e kiralanmış sonra da Sancaktepe ve Bandırma'ya geçici olarak gönderilmişti.

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