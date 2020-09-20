Galeri Galatasaray Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray açıklaması

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray açıklaması

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Yeni sezonda yeni transferleriyle şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in isteği doğrultusunda birçok ismi transfer listesine alan sarı-kırmızılılar yeni isimleri kadroya katmak için gaza bastı. Fatih Terim'in kadroda görmek istediği yıldız futbolcudan ise Galatasaray açıklaması geldi. İşte o isim ve detaylar...

Son dakika transfer haberi: Fatih Terim'in gözdesinden Galatasaray açıklaması

BİZE ULAŞIN