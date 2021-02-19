Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.