GaleriGalatasaraySon dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap
Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1'lik skola devirmiş, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü yeni transfer Mostafa Mohamed kaydetmişti. Çıktığı 4 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandıran golcü futbolcu için Mısır basını olay yaratan bir iddia ortaya atmıştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...
19 Şubat 2021 Cuma 14:23, Güncelleme 19.02.2021 14:31
Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap