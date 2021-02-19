Galeri Galatasaray Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray Kasımpaşa'yı 2-1'lik skola devirmiş, sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü yeni transfer Mostafa Mohamed kaydetmişti. Çıktığı 4 karşılaşmada fileleri 4 kez havalandıran golcü futbolcu için Mısır basını olay yaratan bir iddia ortaya atmıştı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak konuyla ilgili açıklamada bulundu. İşte o sözler...

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

Galatasaray devre arasında Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed Süper Lig'de çıktığı 4 karşılaşmada attığı 4 golle yıldızlaşmıştı.

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

Zamalek'e 1.5 yıl için 2 milyon dolar ödeme yapan sarı-kırmızılılar, satın alma opsiyonu için Mısır kulübüne 4 milyon dolar ödeyecek.

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Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

MISIR BASININDAN FLAŞ İDDİA

Galatasaray'ın 4 milyon Dolar ödeyip satın alma opsiyonu bulunduğu Mostafa Mohamed için Mısır basını geçtiğimiz günlerde olay bir iddiada bulunmuştu.

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

'BAŞKA BİR TAKIMA SATILABİLİR'

Mısır basınında çıkan haberlerde, Zamalek'in kiralık dönem boyunca oyuncuyu daha yüksek bir ücret karşılığında başka bir kulübe satabileceği iddia edilmişti.

Son dakika spor haberleri: Mısır basınının olay Mostafa Mohamed iddiasına Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'tan cevap

4 MİLYON DOLARDAN FAZLA TEKLİF GELİRSE...

Zamalek muhabiri Sarah Abdelbaky'nin iddiasına göre; Mostafa Mohamed için Zamalek'e 4 milyon dolardan daha fazla bir teklif gelirse Galatasaray, bu fiyattan Mısırlı golcüyü alması öncelikli olacak.

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