Galeri Galatasaray Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Son dakika spor haberi... Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın ardında en yakın takipçisi konumunda bulunan Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 gol atma başarısı gösterirken, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken golcü oyuncu için flaş bir takas teklifi gündemde. Lazio beklentilerin altında kalan Muriqi'yi gönderme kararı aldı. Forvet arayışlarına başlayan mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Tane'nin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte dev transfer operasyonunun detayları... (GS haberi)

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Galatasaray forması ile ilk 5 maçında 5 gol atarak Süper Lig'e süper bir giriş yapan Mostafa Mohamed şimdiden Avrupa takımlarının ilgisini çekmeye başladı.

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Bu kulüplerden biri olan Lazio, gözden çıkardığı Vedat Muriç'in yerine forvet arayışlarına devam ederken Galatasaray'a sürpriz bir teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

O iddiaya göre; Muriç'i herhangi bir Premier Lig takımına satamayacağına kanat getiren Lazio Sportif Direktörü Igli Tane, Galatasaray'la çalışan menajerlere Muriqi-Mohamed takası ihtimalini sordu.

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

YETKİ BELGESİ VERMEDİ
Vedat Muriqi'den kurtulup, potansiyel vadeden Mıhammed'i almak için nasıl bir süreç başlatmaları konusunda bilgi talep etti.

Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...

Ancak kendisinden Mohamed-Muriqi takası için yetki isteyen menajerlere gerekli belgeyi vermedi. Tare belge vermek yerine, bu ihtimali araştırması için Türkiye'de Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan menajere, danışmanlık ücreti vermeyi teklif etti.

SON DAKİKA