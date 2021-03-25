Son dakika spor haberi: Transferde yılın takası! Mohamed gidiyor Muriqi geliyor...
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Son dakika spor haberi... Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın ardında en yakın takipçisi konumunda bulunan Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mısırlı golcü Mostafa Mohamed Süper Lig'de çıktığı 8 maçta 5 gol atma başarısı gösterirken, Avrupa kulüplerinin de radarına girmeyi başardı. Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken golcü oyuncu için flaş bir takas teklifi gündemde. Lazio beklentilerin altında kalan Muriqi'yi gönderme kararı aldı. Forvet arayışlarına başlayan mavi-beyazlı ekibin sportif direktörü Tane'nin Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi. İşte dev transfer operasyonunun detayları... (GS haberi)