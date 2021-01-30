Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Önce psikolojik olarak adaptasyon problemi çeken ardından da fiziksel olarak hazır görünmeyen Falcao elden çıkarılmaya çalışılıyordu. David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tecrübeli golcüyle yakından ilgileniyordu. Ancak iş bir türlü somutlaştırılamıyordu.