Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası
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Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Galatasaray Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmi olarak kadrosuna katttığını duyururken Mostafa Mohammed transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Takıma katılan isimler kadar yolların ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Radamel Falcao ile alakalı yeni gelişmeler yaşanırken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...