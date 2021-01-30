Galeri Galatasaray Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Son dakika Galatasaray transfer haberi... Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerden Galatasaray Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu'nu resmi olarak kadrosuna katttığını duyururken Mostafa Mohammed transferinde de mutlu sona ulaşmıştı. Takıma katılan isimler kadar yolların ayrılması beklenen isimlerin başında gelen Radamel Falcao ile alakalı yeni gelişmeler yaşanırken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla kadrosuna kattığı, ancak geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Radamel Falcao sarı-kırmızılılarla 2022 yılına kadar sürecek olan bir kontrat imzalamıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

İstanbul'a gelişinde binlerce sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı Kolombiyalı golcüden beklenti yüksekti ancak gelinen noktanın özeti tam bir hayal kırıklığı olarak sonuçlandı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Önce psikolojik olarak adaptasyon problemi çeken ardından da fiziksel olarak hazır görünmeyen Falcao elden çıkarılmaya çalışılıyordu. David Beckham'ın da sahibi olduğu Inter Miami, tecrübeli golcüyle yakından ilgileniyordu. Ancak iş bir türlü somutlaştırılamıyordu.

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Ancak Falcao sakatlığı sebebiyle takımdan çok uzak kaldı. Oynadığı maç sayısı kaçırdığı maç sayısından fazla olan ünlü golcü için ayrılık çanları çalmaya başlarken, yıldız oyuncuya talip kulüpler de çıkmıştı.

Son dakika Galatasaray haberi: Sürpriz transfer! Diagne'nin ardından Falcao bombası

Sarı-kırmızılı taraftarların da umudunu kestiği ve artık gitmesi yönünde görüş belirttiği golcü, sosyal medya hesabında Galatasaray'la ilgili kısımları kaldırırken kendisiyle yakından ilgilenen kulüplerden olan Inter Miami'yi takibe başlaması tecrübeli forvetin devre arasında ayrılacağı yorumlarına sebep olmuştu.

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