Son dakika Galatasaray haberi: İşte Fatih Terim'i bekleyen ceza
Son dakika Galatasaray haberi: Süper Lig2in 13. hafta açılış maçında Galatasaray deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Fatih Terim, maçın hakemine yönelik kullandığı ifadelerin ardından kırmızı kart görmüştü. Peki Fatih Terim ne kadar ceza alacak? İşte tüm detaylar...
19 Aralık 2020 Cumartesi 08:42, Güncelleme 19.12.2020 08:44
Son dakika Galatasaray haberi: İşte Fatih Terim'i bekleyen ceza