Son dakika... Galatasaray açıkladı! Belhanda, Falcao, Emre Akbaba... 

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda'nın da son durumu kulüp tarafından yapılan idman programı içerisinde açıklandı. İşte Galatasaray'daki derbi haberleri ve Belhanda ile Radamel Falcao'nun yanı sıra Emre Akbaba son dakikası...