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Son dakika... Galatasaray açıkladı! Belhanda, Falcao, Emre Akbaba...
Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı kırmızılılarda, Kasımpaşa maçında çenesi kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda'nın da son durumu kulüp tarafından yapılan idman programı içerisinde açıklandı. İşte Galatasaray'daki derbi haberleri ve Belhanda ile Radamel Falcao'nun yanı sıra Emre Akbaba son dakikası...
25 Eylül 2019 Çarşamba 13:09
Güncelleme: 25.09.2019 13:56
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Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın bir bölümü basına açık gerçekleşti.
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Çalışma ısınma hareketleri ile başladı ve top sürme ile devam etti. Futbolcular daha sonra top kapma idmanı gerçekleştirdi.
Son oynanan Yeni Malatyaspor maçına yedek soyundurulan ve mücadelede sadece 3 oynayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, salonda çalıştı.
Kasımpaşa maçında çenesi kırıldığı açıklanan Younes Belhanda ile geçtiğimiz sezon ayağı kırılan Emre Akbaba ile de son dakika açıklaması geldi...