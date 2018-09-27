Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor! - Galeri - Fotomaç
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    GALERİ

    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, eSpor takımı kuracağını açıkladı.
    27 Eylül 2018 Perşembe, 17:27:17 Güncelleme: 17:30:57
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
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    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    eSpor sektörü hızlıca büyümeye devam ediyor.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
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    • 14
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    Büyüyen bu sektöre yapılan yatırımlar gün geçtikçe büyük bir artış göstermekte.

    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
    • 3
    • 14
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    Bu sefer sektöre yatırım yapanlar yıldız futbolcular oldu.

    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
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    • 14
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    Feghouli, Sissoko, Griezmann ve daha birçok yıldız isim EIG Esports adında eSpor takımı kurdu.

    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
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    • 14
    Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!

    Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım yapılarak EIG Esports takımı kuruldu

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