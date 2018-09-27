Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor! - Galeri - Fotomaç
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Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Sofiane Feghouli, eSpor takımı kuracağını açıkladı.
27 Eylül 2018 Perşembe, 17:27:17
Güncelleme: 17:30:57
Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
eSpor sektörü hızlıca büyümeye devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
Büyüyen bu sektöre yapılan yatırımlar gün geçtikçe büyük bir artış göstermekte.
Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
Bu sefer sektöre yatırım yapanlar yıldız futbolcular oldu.
Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
Feghouli, Sissoko, Griezmann ve daha birçok yıldız isim EIG Esports adında eSpor takımı kurdu.
Sofiane Feghouli eSpor takımı kuruyor!
Sofiane Feghouli, Moussa Sissoko, Antoine Griezmann, Yannick Carrasco ve Mario Lemina ortaklığında büyük bir yatırım yapılarak EIG Esports takımı kuruldu