Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2019, Pazartesi
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Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'ın transfer listesinin en tepesinde bulunan Jean Michael Seri'nin transferi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Fernando'nun Sevilla'ya satışından sonra orta saha arayışlarına girmiş ve bu bölge için Seri ismi ön plana çıkmıştı. Yıldız futbolcunun menajerinden oyuncunun transferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. İşte transferin detayları... Galatasaray son dakika transfer haberleri...
15 Temmuz 2019 Pazartesi 20:43
Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Galatasaray'da Jean Michael Seri heyecanı yaşanıyor.

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Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı.

Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Takımın omurgalarından biri olan Fernando'nun Sevilla'ya satışından sonra Galatasaray'ın orta saha transferinde nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu.

Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılı kurmaylar Jean Michael Seri'yi transfer listesinin en tepesine koydu.

Seri'nin menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray...

Hatta bu transferde Galatasaray'ın efsane ismi Drogba'nın ve yeni transfer Babel'in de oyuncuyu ikna etmek için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

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