Ryan Babel'den flaş paylaşım! Sakatlığım...

Hollandalı futbolcu, "Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım maçta yine sakatlandığım ve Brugge maçında takıma yardım edemediğim için üzgünüm. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Umarım bir an önce dönerim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.