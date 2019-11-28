Ryan Babel'den flaş paylaşım! Sakatlığım...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Belçika temsilcisi Club Brugge ile oynadığı maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hollandalı futbolcu Ryan Babel, sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklamaya imzasını attı...
28 Kasım 2019 Perşembe 09:50
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Galatasaray, Devler Ligi'nde çıktığı Club Brugge maçında son dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.
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Sarı-kırmızılı takımda sakatlık sorunu nedeniyle bu karşılaşmada Falcao, Luyindama, Babel ve Andone gibi önemli isimler forma giyememişti.
O isimlerden RyanBabel, sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imzasını attı...
Hollandalı futbolcu, "Milli takımdan sakat döndükten sonra oynadığım maçta yine sakatlandığım ve Brugge maçında takıma yardım edemediğim için üzgünüm. Daha güçlü geri dönmek için elimden geleni yapacağım. Umarım bir an önce dönerim. Özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Fatih Terim, Brugge maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Babel'in oynayamayacağını şu sözlerle duyurmuştu: