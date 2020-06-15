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Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''
Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibinde Başkan Hasan Kartal galibiyetin ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kartal, maça ekip olarak iyi hazırlandıklarını belirtti ve geçtiğimiz transfer dönemi hakkında konuştu. Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi açıklamasında bulunan Hasan Kartal, Galatasaray'ın da istekli olduğu bu transferin gerçekleşmeme nedenini duyurdu. İşte o açıklamalar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 01:26 Güncelleme: 15.06.2020 01:26
Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası geçen sene sarı-kırmızılı takıma mağlup oldukları maça gönderme yaparak "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Biz çalıştık ve sonucunu aldık. Çocuklarımızı iyi hazırladık. Şansımız da yanımızdaydı ve iyi bir galibiyet aldık, inşallah daha iyiye doğru gideriz." dedi.
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