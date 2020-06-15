Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...'' - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz ekibinde Başkan Hasan Kartal galibiyetin ardından gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Kartal, maça ekip olarak iyi hazırlandıklarını belirtti ve geçtiğimiz transfer dönemi hakkında konuştu. Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriqi açıklamasında bulunan Hasan Kartal, Galatasaray'ın da istekli olduğu bu transferin gerçekleşmeme nedenini duyurdu. İşte o açıklamalar...
15 Haziran 2020 Pazartesi 01:26 Güncelleme: 15.06.2020 01:26
Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

Hasan Kartal, Galatasaray maçı sonrası geçen sene sarı-kırmızılı takıma mağlup oldukları maça gönderme yaparak "Hak yerini buldu. Alacağımız vardı, onu aldık. Allah'ın sopası yok. Biz çalıştık ve sonucunu aldık. Çocuklarımızı iyi hazırladık. Şansımız da yanımızdaydı ve iyi bir galibiyet aldık, inşallah daha iyiye doğru gideriz." dedi.

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Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

"KEŞKE MUSLERA..."
Fernando Muslera'nın sakatlanmasıyla ilgili konuşan Hasan Kartal "Keşke Fernando Muslera sakatlanmasaydı da bu maçı kaybetseydik. Muslera'nın ayağının kırılmasında bizim oyuncumuzun suçu yok.

Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

Florin Andone'nin pozisyonu penaltı mı bilemem, ben anlamam o işlerden." ifadelerini kullandı.

Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

"HAKEMDEN ANLAMAM"
Hasan Kartal, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansıyla ilgili gelen soru üzerine de "Hakemden anlamam, herhalde iyi yönetti. Geçen seneki maçta olanları kör cahil bile anlar.

Rizespor'dan flaş Vedat Muriqi açıklaması! ''Galatasaray...''

Açık bir şekilde görülen olaylar vardı, bu maç öyle mi? Geçen sene ne oldu, bana az ceza verildi, hakem ne oldu? O hakem şimdi yok. Federasyon da doğruyu gördü." açıklamasını yaptı.

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