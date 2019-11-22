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Rıdvan Dilmen Radamel Falcao'nun dönüş tarihini açıkladı!
Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Ünlü spor yorumcusu ve eski futbol Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından mücadele hakkında yorumlarda bulunurken, Radamel Falcao'nun dönüş tarihini de açıkladı.
22 Kasım 2019 Cuma 23:28
Güncelleme: 22.11.2019 23:28
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Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti.
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Karşılaşmayı Başakşehir 1-0 kazanırken, sarı-kırmızılı ekibin 41 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
Maçın ardından NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında konuşan ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, karşılaşma hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu.
Öte yandan Dilmen, bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun dönüş tarihini de açıkladı.
"Şu anda Fenerbahçe basketbol takımında enerji yok ya, Galatasaray da öyle. 6-0 da sonuç alırsın ama reaksiyonda problem var. Bugün Ömer Bayram olmazsa olmaz dememizin sebebi diğerlerine göre daha çok enerjisi olduğu için."