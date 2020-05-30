Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

MLS'de Inter Miami adlı kulübün kurucusu David Beckham, kurmaya hazırlandığı rüya takımına Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu dahil etmek istemiş ve teklifte bulunmuştu. Fransız basını, Falcao'nun Beckham'a transfer yanıtını duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:38
Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

Galatasaray'ın sezon başında büyük yankı uyandırarak kadrosuna dahil ettiği Radamel Falcao, transferde gözde isim olmaya devam ediyor.

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Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden ve Inter Miami takımının kurucusu David Beckham, rüya takım için çalışmalara başlamış ve transfer listesini belirlemişti.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

Takımında yıldız oyuncuları oynatmak isteyen Beckham, James Rodrigues ve Mandzukic'in yanı sıra Radamel Falcao'yu gündemine almıştı.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

Galatasaray cephesinin, sakatlığını atlatıp yeniden formuna kavuşan Radamel Falcao hakkında vereceği karar ise merak konusuydu.

Radamel Falcao gerçeği ortaya çıktı! Beckham ve transfer...

Fransız basını; 34 yaşındaki golcü futbolcu Radamel Falcao'ya ocak ayında Inter Miami tarafından yapılan transfer girişimlerini doğruladı.

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