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Ozan'dan sonra bir büyük stoper daha! İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başlarken, yaz transfer sezonunda yerli isimlere ağırlık verilecek. Bir yandan hedefteki isimlerle temasa geçecek olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim'in gözü gelecek vaat eden genç futbolcularda. Ozan Kabak'ı takıma kazandırıp Avrupa piyasasına sunan Galatasaray'da genç futbolcu Emin Bayram da A takımda şans bulmuştu. Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'den yeni hamleler gelecek. Galatasaray'ın altın jenerasyonunda bulunan genç yetenekleri derledik. İşte o isimler...
9 Nisan 2020 Perşembe 19:34
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Önümüzdeki sezondan itibaren mali konularda ince eleyip sık dokuyacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim gözünü altın jenerasyona çevirdi.
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Altyapıdaki yetenekli gençlere şans vermeyi planlayan deneyimli teknik adamın, bu isimleri parlatıp Avrupa piyasasına sunarak kulübe ciddi bir gelir kazandırmayı amaçlıyor.
İşte Galatasaray'ın altın jenerasyonu...
ERKAN SÜER 18 yaşındaki 10 numara Erkan Süer, sarı kırmızılılara devre arasında Boluspor'dan transfer edildi. Yeni sezonda A takıma monte edilmesi beklenen Erkan 13 maçta 10 gollük performans sergiledi.
ATALAY YILDIRIM Bu yıl performanslarıyla en çok göze çarpan isimlerden Atalay Yıldırım henüz 18 yaşında ve forvet olarak görev yapıyor. Toplam 25 karşılaşmada ağlara 9 gol bıraktı. UEFA Gençlik Ligi'nde sarı kırmızılılarda 2 gole imzasını attı.
Fenerbahçederbisinde rakip ağlara iki gol gönderen Atalay Yıldırım, teknik direktör Fatih Terim'in de yakın gözlemi altında.