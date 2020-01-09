Onyekuru'nun forması ona gidecek! Şimdiden belli oldu
Sezon başından bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, ara transfere hızlı bir giriş yaptı. Kadroda büyük bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılı takım Onyekuru ve Saracchi'yi resmen kadrosuna kattı. Bu kapsamda takıma kiralık olarak katılan isimlerden Onyekuru'nun sezon sonunda Monaco'ya dönecek olması nedeniyle Aslan, bu oyuncunun yerini şimdiden doldurdu. İşte tüm detaylar...
9 Ocak 2020 Perşembe 08:23
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Sezon başı yaptığı flaş transferlerden bekleneni alamayan Galatasaray, Süper Lig'de ikinci yarıya iddialı bir kadroyla girebilmek için transfere yoğun mesai harcıyor.
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Sarı-kırmızılı kurmaylar, 4 Ocak'ta resmen başlayan ara transfer dönemine hızlı bir giriş yaparak Onyekuru ve Saracchi'yi kiralık olarak Galatasaray kadrosuna katmışlardı.
Galatasaray'da transferde hala gelecek ve gidecek oyuncular bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım bir adım daha ileri giderek Onyekuru'nun yerine gelecek sezon forma giyecek ismi de belirledi. İşte detaylar...
HenryOnyekuru'yu kiralayan Galatasaray, sol açık sorununu geçici olarak çözdü. Kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitecek Nijeryalı futbolcu, bonservisinin bulunduğu kulüp olan Monaco'ya geri dönecek.
ONYEKURU'NUN FORMASI EMRE KILINÇ'A
Sabah'ta yer alan habere göre HenryOnyekuru ile Galatasaray'ı tekrar buluşturan menajer WilliamD'Avila, sezon sonunda da Sivasspor forması giyen Emre Kılınç'ıGalatasaray'a getirecek.