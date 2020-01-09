Sezon başından bu yana Süper Lig'de ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, ara transfere hızlı bir giriş yaptı. Kadroda büyük bir yapılanmaya giden sarı-kırmızılı takım Onyekuru ve Saracchi'yi resmen kadrosuna kattı. Bu kapsamda takıma kiralık olarak katılan isimlerden Onyekuru'nun sezon sonunda Monaco'ya dönecek olması nedeniyle Aslan, bu oyuncunun yerini şimdiden doldurdu. İşte tüm detaylar...