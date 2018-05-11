Mustafa Cengiz'den UEFA müjdesi!
Cengiz "Yeni stüdyolar inşa ediyoruz. Bunları ziyaret ettiğim sırada UEFA'dan önemli bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber aldım. Önümüzdeki sezonda Avrupa Kupaları'na katılmak için herhangi bir engelleme yok. Buradan Türk spor camiasına müjdeliyorum. UEFA da Türkiye'nin bir futbol ülkesi olduğunu, Galatasaray'ın dünya markası olduğunu gördü" ifadesini kullandı.
Cengiz "UEFA ile Cenevre'de yeni bir anlaşma yapacağız. Bu sözleşmede UEFA'nın bizden bazı talepleri olacak. Zaten o taleplere yönetim olarak uyduk ve güvence verdik. Galatasaray'ın mali açıdan da kurtuluşa varması için UEFA ve TFF'nin de destekleriyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu haber camiayı sevince boğdu.
Cengiz, "Seçim çarpışmasına girip, hocamızın ve futbolcularımızın konsantrasyonunu bozmayalım. Bizler bugün varız, yarın yokuz ama şampiyonluklar daim olur. Son düdük çalana kadar rehavete kapılmayalım. 2006'da ezeli rakibimizin neler yaşadığını biliyoruz. Terimizin son damlasına kadar mücadele edecek futbolcularımıza destek vermeliyiz. İnan edin şampiyon olacağız" diye konuştu.
Başkan olduğumdan bu yana ilk kez GS TV'ye çıkıyorum. Zira seçim sözü vermiştim ve 3.5 aylık sürede yayın politikasına etkileşim yapmamak için ekrana çıkmadım. Herkes seçim için çalışıyor ama ben Galatasaray için çalışıyorum. Bunu seçim propagandası olarak söylemiyorum. Kulübün başarısı her şeyden önemli...
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