Mustafa Cengiz'den UEFA müjdesi!

Cengiz "UEFA ile Cenevre'de yeni bir anlaşma yapacağız. Bu sözleşmede UEFA'nın bizden bazı talepleri olacak. Zaten o taleplere yönetim olarak uyduk ve güvence verdik. Galatasaray'ın mali açıdan da kurtuluşa varması için UEFA ve TFF'nin de destekleriyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu haber camiayı sevince boğdu.