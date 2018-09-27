Mustafa Cengizden transfer açıklaması! Modeste...

"BEN ADA YETKİSİNİ İSTEMEK ZORUNDAYIM"

"Biz yıkılmış adayı kucağımızda bulduk" diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben ada yetkisini istemek zorundayım. İnşallah hukuken adayı yine alacağız. Devlete bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Devlet desteği, benim kara kaşıma, kara gözüme değil; temsil ettiğimiz kitleye ve onu doğru temsil etmemize karşılık veriyor. Duygun Başkanın çok büyük tepki çeken sözcükleri oldu. Bizim ağabeyimiz, başkanımızdır. Ben onun yanlış bilgilendirildiğine inanıyorum. Duygun Abi zamanından ve diğer dönemlerde alınan yetkileri profesyonellerimiz kopyalayarak yaptı. Onlar bunu iyi niyetle söylüyor, Faruk Başkanımı da bu şekilde algılıyorum. Belli bir kesim ise bizden çok rahatsız, belki de rövanşist şekilde hareket ediyorlar."

