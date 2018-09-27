Mustafa Cengizden transfer açıklaması! Modeste...

Mustafa Cengiz'den transfer açıklaması! Modeste...
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Ağustos ayı itibariyle futbolcularına borcu olmadıklarını söyledi. Başkan Cengiz olağanüstü genel kurul için ise, "Yetkilerin hepsi tek tek anlatılacak. Ünal Aysal yönetiminde bu yapılmış, Dursun Özbek yönetiminde aynı yetkiler alınmış. Ben Dursun Bey'den görevi aldım. Şimdi bu yetkiyi yeniden almam gerekiyor. Bunlar birebir aynı. Ben özel, ek bir şey istemiyorum. Bunlar olması gereken yasal düzenlemeler. Hayır derlerse bir şey yapamayız" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu. Futbolda maaşlar ödenmiyor yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Başkan Cengiz, "Diğer kulüpleri bilmem ama taraftarımız şunu bilsin, 75 milyon TL futbolcu ve kulüp ödemesi yaptık. Bunların gecikme faizlerini de ödedik. Ağustos sonu itibariyle futbolcularımıza sıfır borcumuz var" diye konuştu.
"BEN GENEL KURULA MADDELERİ TEK TEK ANLATMAK ZORUNDAYIM"
Kendilerinden görev ve hizmet beklendiğini ifade eden Başkan Cengiz, "Onların güveni ile geldik, onları yarı yolda terk etmeyiz. Galatasaray'a hizmette bir adım geride kalmalıyız. Teveccüh olmazsa biz çekiliriz. Mali açıdan hedeflere ulaşamazsak, UEFA'dan ceza yersek, sermaye artırımını yapamazsak çekiliriz ama böyle bir durum yok. Ben genel kurula maddeleri tek tek anlatmak zorundayım. Ben yetki istemiyorum, bu yetkiyi düzenlemeyi benim profesyonellerim istiyor" şeklinde konuştu.
"BÜTÇEYİ DE ACELE BİR ŞEKİLDE YAPTIK"
Göreve geldiklerinde sermaye artışı ve UEFA ile sorunlarla uğraştıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, "Nagatomu'yu kiralarken 24 saat içinde halletmek zorundaydık. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamadık. Yeni yönetim olarak yetki almamız gerekiyordu. 4 aylık dönemde seçime gitme sözü verdiğimiz için bunu yapamadık. Sermaye artırımı ve UEFA'dan kesin olarak söylenen men cezasını engelledik. Bütçeyi de acele bir şekilde yaptık. 330 tane davamız, transfer yasaklarımız vardı. Bizim önce bunları halletmemiz gerekti. Biz cebimizden 50-100 milyon TL koymadık, gerekeni yaptık. Ancak en büyük desteği taraftardan aldık. Torba yasa diyorlar, bu market torbası değil. Almamız gereken yetkiler 4 ayda birikti" ifadelerini kullandı.
"BEN ADA YETKİSİNİ İSTEMEK ZORUNDAYIM"
"Biz yıkılmış adayı kucağımızda bulduk" diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:
"Ben ada yetkisini istemek zorundayım. İnşallah hukuken adayı yine alacağız. Devlete bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Devlet desteği, benim kara kaşıma, kara gözüme değil; temsil ettiğimiz kitleye ve onu doğru temsil etmemize karşılık veriyor. Duygun Başkanın çok büyük tepki çeken sözcükleri oldu. Bizim ağabeyimiz, başkanımızdır. Ben onun yanlış bilgilendirildiğine inanıyorum. Duygun Abi zamanından ve diğer dönemlerde alınan yetkileri profesyonellerimiz kopyalayarak yaptı. Onlar bunu iyi niyetle söylüyor, Faruk Başkanımı da bu şekilde algılıyorum. Belli bir kesim ise bizden çok rahatsız, belki de rövanşist şekilde hareket ediyorlar."
"BEN ÖZEL BİR ŞEY İSTEMİYORUM, BUNLAR OLMASI GEREKEN YASAL DÜZENLEMELER"
Yönetim kurulu arkadaşlarının bütçe için çalıştıklarını açıklayan Başkan Cengiz, "Ben genel kurulda aklıselim olan ve bize güvenen kişilere sesleniyorum. Tek hatamız gecikmemiz ancak bu bizden kaynaklanmadı. Benim yönetim kurulu arkadaşlarım 10 gündür uyumuyorlar, bütçe için sürekli çalışıyorlar. Biz bırakın denk bütçeyi, artı bütçeye çıkmaya çalışıyoruz. Yetkilerin hepsi tek tek anlatılacak. Ünal Aysal yönetiminde bu yapılmış, Dursun Özbek yönetiminde aynı yetkiler alınmış. Ben Dursun Bey'den görevi aldım. Şimdi bu yetkiyi yeniden almam gerekiyor. Bunlar birebir aynı. Ben özel, ek bir şey istemiyorum. Bunlar olması gereken yasal düzenlemeler. Hayır derlerse bir şey yapamayız" ifadelerini kullandı.
Devletin kendilerine yardımdan başka kötülükleri olmadığını vurgulayan Başkan Cengiz, "İstanbul Belediyesi seyircilerin rahat dağılması için metronun kapasitesini artırdı. Merdivenleri, turnikeleri genişletecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum" dedi.