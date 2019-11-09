Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Falcao ile ilgili de çok konuşulacak sözlere imza attı. İşte Cengiz'in o açıklamaları...

9 Kasım 2019 Cumartesi 15:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





