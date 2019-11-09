Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Falcao ile ilgili de çok konuşulacak sözlere imza attı. İşte Cengiz'in o açıklamaları...
9 Kasım 2019 Cumartesi 15:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
"Bu akşam hak eden taraf kazansın. Centilmence bir maç olmasını diliyorum.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir.
Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz.
Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz.
Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı.