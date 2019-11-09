Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz, Galatasaray'ın tartışılan yıldızı Falcao ile ilgili de çok konuşulacak sözlere imza attı. İşte Cengiz'in o açıklamaları...
9 Kasım 2019 Cumartesi 15:49
Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

"Bu akşam hak eden taraf kazansın. Centilmence bir maç olmasını diliyorum.

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Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Galatasaray dinamik bir yapı, şartlar değişebilir, her gün yenilenme olabilir.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Teknik ekiple aramızda sorun var gibi gösterilebilir, Galatasaray'ı parçalamak isteyen rakipler olabilir, buna sadece gülüyoruz.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Hocamızla her hafta beraberiz. Bunu sorun olarak görmüyoruz.

Mustafa Cengiz'den flaş Falcao açıklaması!

Falcao, geldiğinde ölümüne defansa gidip top çıkarmaya da çalıştı. Çok çalıştı.

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