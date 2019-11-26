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Mignolet'den dikkat çeken açıklama: Favori Galatasaray!
Mignolet'den dikkat çeken açıklama: Favori Galatasaray!
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'u konuk edeceği kritik maç öncesi Belçika ekibinin tecrübeli file bekçisi Simon Mignolet dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
26 Kasım 2019 Salı 12:11
Güncelleme: 26.11.2019 12:11
Devler Ligi A Grubu'nda bu akşam sahasında Club Brugge'u konuk edecek olan Galatasaray, Avrupa arenasında önemli bir maça çıkıyor.
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Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etme şansını yitiren sarı-kırmızılı takım, rakibiyle Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veriyor.
Kritik maç öncesi RTBF'ye konuşan Belçikalı file bekçisi Simon Mignolet, karşılaşmaya dair çarpıcı ifadeler kullandı:
Bu sezon Real Madrid, PSG, Kiev ve Linsz'den sonra Avrupa'daki 5. çok önemli deplasmanımıza çıkıyoruz. Bu karşılaşma çok kritik çünkü kış sonrası da Avrupa'da olmak istiyoruz.
Bize düşen İstanbul işini halletmek. Türkiye'de birkaç kez maça çıkmıştım. Taraftarlar inanılmaz tutkulu. Çok çılgınlar. Bu tarz atmosferlerde futboldan keyif alırsınız.