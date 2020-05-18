Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin gelmişti. Sarı kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifimi iletirken Mert Çetin de kararını verdi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:39
Güncelleme: 18.05.2020 06:39
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Galatasaray, transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.
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Sparta Prag'la sözleşmesi biten Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin var.
Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi.
MERİH'İ ÖRNEK ALIYOR
Sabah'ın haberine göre; 23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.
Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor.
Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi. Roma da oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaya ve sezon sonunda geri almaya sıcak bakıyor.