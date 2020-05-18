Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin gelmişti. Sarı kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifimi iletirken Mert Çetin de kararını verdi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri