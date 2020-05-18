Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor... Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da gündeme Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Mert Çetin gelmişti. Sarı kırmızılılar, Mert Çetin'i kiralamak için Roma'ya teklifimi iletirken Mert Çetin de kararını verdi. İşte tüm gelişmeler ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

18 Mayıs 2020 Pazartesi 06:39 Güncelleme: 18.05.2020 06:39
Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Galatasaray, transferde stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirecek.

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Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Sparta Prag'la sözleşmesi biten Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir takviye daha düşünüyor ve listenin ilk sırasında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin var.

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Ancak Roma'ya kiralama isteğini ileten Galatasaray'a, Mert Çetin'den olumsuz yanıt geldi.

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

MERİH'İ ÖRNEK ALIYOR

Sabah'ın haberine göre; 23 yaşında Türkiye'ye dönmek istemediğini belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etme kararı aldı.

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor.

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...

Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi. Roma da oyuncuyu İtalya'da bir takıma kiralamaya ve sezon sonunda geri almaya sıcak bakıyor.

Mert Çetin kararını verdi! Galatasaray...
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