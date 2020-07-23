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Merakla bekleniyordu internete sızdı! İşte Galatasaray'ın yeni sezon formaları...
Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Galatasaray'da transferlerin yanı sıra yeni sezon formaları da merakla bekleniyor. Taraftarların heyecanla beklediği formalar internete sızdı. İşte detaylar...
23 Temmuz 2020 Perşembe 15:59
Güncelleme: 23.07.2020 16:36
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, taraftarların en çok merak ettiği konulardan biri de şüphesiz yeni sezonda sarı-kırmızılıların giyeceği formalar...
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Taraftar nezdinde en az transferler kadar heyecan veren konulardan biri olan yeni tasarım formalar için de hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor.
Galatasaray'ın yeni deplasman forması, sezonun teması olan ve birçok üretici tarafından kullanılan fırça desenleriyle geliyor. Kırmızı fırça desenlerine sahip siyah forma, sarı detaylarla tamamlanıyor.
Sarı-kırmızılıların yeni deplasman forması, uzun yıllar sonra monochrome logo kullanılan ilk forma olarak tarihe geçecek.