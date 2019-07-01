Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belirsizliğini koruyor. Önceliği yurt dışı olan tecrübeli futbolcudan flaş Galatasaray açıklaması geldi...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:39
Güncelleme: 01.07.2019 08:19
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Galatasaray, art arda transfer bombalarını patlatırken, hız kesmiş değil.
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Sarı-kırmızılı yetkililer hedefteki oyuncular için gece gündüz mesai harcıyor.
Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.
Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi.
Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı.