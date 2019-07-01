Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın boşa çıkmasının ardından, 33 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belirsizliğini koruyor. Önceliği yurt dışı olan tecrübeli futbolcudan flaş Galatasaray açıklaması geldi...
1 Temmuz 2019 Pazartesi 07:39 Güncelleme: 01.07.2019 08:19
Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Galatasaray, art arda transfer bombalarını patlatırken, hız kesmiş değil.

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Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Sarı-kırmızılı yetkililer hedefteki oyuncular için gece gündüz mesai harcıyor.

Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Sürpriz bir şekilde Fenerbahçe ile sözleşmesini fesheden Mehmet Topal'ın yolu yeniden Florya'ya düşebilir.

Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Tecrübeli yıldızın menajeri Batur Altıparmak'ın Galatasaraylı yöneticilerle bir araya geldiği öğrenildi.

Mehmet Topal'dan flaş Galatasaray sözleri!

Görüşmede Mehmet Topal'ın son durumu ve maaş isteği masaya yatırıldı.

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