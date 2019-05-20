Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! "Korkaksın"
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:17
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dev mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.
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Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Gergin geçen mücadele iki takım oyuncuları arasında geçen tartışmalar sebebiyle oyun sık sık durdu.
Medipol Başakşehir'in Bajic ile 16. dakikada attığı gol sonrası sahaya yabancı madde yağdı.
Gol sevincini korner bayrağının yakınında yaşayan Başakşehirli futbolcuların üzerine su şişesi yağdı.