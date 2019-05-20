Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! 'Korkaksın' - Fotomaç
20 Mayıs 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! "Korkaksın"

Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! "Korkaksın"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.
20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:17
Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! Korkaksın

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında dev mücadelede Galatasaray ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! Korkaksın

Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! Korkaksın

Gergin geçen mücadele iki takım oyuncuları arasında geçen tartışmalar sebebiyle oyun sık sık durdu.

Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! Korkaksın

Medipol Başakşehir'in Bajic ile 16. dakikada attığı gol sonrası sahaya yabancı madde yağdı.

Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! Korkaksın

Gol sevincini korner bayrağının yakınında yaşayan Başakşehirli futbolcuların üzerine su şişesi yağdı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN