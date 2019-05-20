Marcao'dan olay Emre Belözoğlu paylaşımı! "Korkaksın"

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao, maç sonrası sosyal medya hesabından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu'nu hedef alan bir paylaşım yaptı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 12:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





