Galeri Galatasaray Maç önü toplantısında olanlar olmuş! Fatih Terim ve Mustafa Öğretmenoğlu...

Maç önü toplantısında olanlar olmuş! Fatih Terim ve Mustafa Öğretmenoğlu...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Galatasaray mücadelesinde rakibine 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan yalnızca puansız değil Fatih Terim ve Marcao'nun gördüğü kırmızı kartlarla büyük yara alarak ayrılmıştı. Fatih Terim'in karşılaşmanın hakemine verdiği büyük tepkinin nedeni merak edilirken, mücadele öncesi gerçekleştirilen toplantıdaki detaylar ortaya çıktı.