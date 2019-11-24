Luyindama ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya oynamadığı maçta sakatlanan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı haberi camiada şok etkisi yaratmıştı. Luyindama ile ilgili büyük skandal ise daha sonra ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı yıkan gelişmeler ve detayları...
24 Kasım 2019 Pazar 12:07
Güncelleme: 24.11.2019 12:07
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Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri olan Christian Luyindama'nın beklenmedik sakatlığı hem kadro hem de transfer planlarını bozdu.
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Yaklaşık 7 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Kongolu stoperin sözleşmesi dondurulacak ve yabancı kontenjanı açılacak.
Kontenjana yazılacak ilk isim elbette Martin Linnes. Gönderilmesi gündemde olan Nagatomo, Mariano, Andone gibi isimlerin yerlerine takviye yapılırken ise Luyindama'nın sakatlığından ötürü 2 stoper alınması düşünülüyor.
Çapraz bağları kopan ve dış menisküsünde yırtık bulunan Luyindama en iyi ihtimalle bir sonraki sezon başlangıcına yetişecek.
BÜYÜK SKANDAL ORTAYA ÇIKTI
Galatasaray savunmasının en önemli oyuncusu Luyindama, Demokratik Kongo'nun Gambiya ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.