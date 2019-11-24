Luyindama ile ilgili skandal gerçek ortaya çıktı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Gambiya oynamadığı maçta sakatlanan Galatasaray'ın savunma oyuncusu Christian Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiği açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun sezonu kapattığı haberi camiada şok etkisi yaratmıştı. Luyindama ile ilgili büyük skandal ise daha sonra ortaya çıktı. İşte Galatasaray'ı yıkan gelişmeler ve detayları...

24 Kasım 2019 Pazar 12:07 Güncelleme: 24.11.2019 12:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





