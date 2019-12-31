Kulüpsüz Ben Arfa'ya şok! Transfer sonucu ve Galatasaray...

Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, ocak ayında yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında zirve yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda gündemine önemli isimleri almıştı. Bu oyunculardan biri de Hatem Ben Arfa... Fransız futbolcu ülkesinde büyük bir şok yaşadı. İşte o detay...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)