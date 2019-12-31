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Kulüpsüz Ben Arfa'ya şok! Transfer sonucu ve Galatasaray...
Süper Lig'de istediği gibi bir ilk yarı geçiremeyen Galatasaray, ocak ayında yapacağı transferlerle ligin ikinci yarısında zirve yarışında iddialı konuma gelmek istiyor. Sarı-kırmızılı takım bu kapsamda gündemine önemli isimleri almıştı. Bu oyunculardan biri de Hatem Ben Arfa... Fransız futbolcu ülkesinde büyük bir şok yaşadı. İşte o detay...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
31 Aralık 2019 Salı 11:05
Güncelleme: 31.12.2019 11:05
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2019-20 sezonunun ilk yarısında Avrupa'ya veda eden ve ligde istikrarlı sonuçlar alamayan Galatasaray'da özellikle sezon başında takıma katılan yıldız isimler büyük hayal kırıklığına neden olmuştu.
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Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim de birçok maç sonrası yaptığı açıklamalarla, ocak ayında takımda radikal değişikliklerin olacağının sinyallerini verirken, ayrılıkların yaşanacağını ima etmişti.
Galatasaray bu doğrultuda kadrosuna katacağı isimleri de belirledi. Aslan'ın listesinde yer alan futbolculardan biri de Fransız yıldız Hatem Ben Arfa...
Fransız ekibi Rennes ile yollarını ayırdıktan sonra serbest kalan ve birçok takımın teklifini geri çevirerek yarım sezondur boşta olan Hatem Ben Arfa'nın ocak ayında bir kulübe imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Yıldız futbolcuyla en çok ilgilenen takımlar arasında Galatasaray ve OlympiqueLyon'un bulunduğu belirtilirken tecrübeli orta saha oyuncusu ülkesi Fransa'da da gündem oldu.