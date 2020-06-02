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Kolombiya basını yazdı! Radamel Falcao ve Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray kalan son 8 haftada şampiyonluğu ulaşmanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına hız kesmeden devam ederken, Radamel Falcao'nun son durumu merak ediliyordu. Kolombiya basını yıldız futbolcuyu mercek altına aldı. İşte detaylar...
2 Haziran 2020 Salı 15:40
Güncelleme: 02.06.2020 15:40
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Galatasaray forması giyen Radamel Falcao'nun son durumu ülkesinin basını tarafından çok yakından takip ediliyor.
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Transfer olduğu ilk dönemde etkili bir performans sergileyemeyen ve sakatlıklarla boğuşan Falcao, ligin ikinci yarısında başarılı bir görüntü ortaya koymuştu.
Hakkında transfer dedikoları da çıkan Radamel Falcao'yla ilgili analiz haberi yapan Kolombiya basını Galatasaray'ın ligdeki durumunu da okuyucularıyla paylaştı.
Ajansspor'un derlediği habere göre Marca Kolombiya, "Galatasaray'da corona virüsü sorunu bulunmuyor. Tüm testler negatif çıktı. Bu iyi haberler takımın moralini yükseltti. Herkes neşeli. Takım halinde liglerin başlamasını bekliyorlar" ifadelerine yer verildi.
"Galatasaray her tedbire harfiyen uyuyor. Aradan sonra Çaykur Rizespor ile karşılaşacaklar ve bu maça konsantreler. Bu maçta alınacak galibiyet onlar adına ekstra motivasyon olabilir.