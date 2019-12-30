Kayserispor'dan flaş Mensah kararı! Galatasaray...

Süper Lig'de 17 haftada aldığı 10 puan ile devreyi son sırada kapatan Kayserispor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından Robert Prosinecki takımın başına getirildi. Sarı-kırmızılı antrenör transfer planını hazırlarken, Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına yoğun çaba harcadığı Bernard Mensah için de kararını verdi. İşte detaylar...
30 Aralık 2019 Pazartesi 19:30
Güncelleme: 30.12.2019 20:34
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Süper Lig'de ilk devre sona ererken, kulüpleri transfer telaşı sardı. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer dönemi 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.
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Tescil tarihine sayılı günler kala 4 büyükler dahil tüm kulüplerde transfer çalışmaları hızlandırıldı. 31 Ocak'a kadar 18 kulüp kadrosuna oyuncu katabilecek.
3 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ BERNARDMENSAH
Süper Lig'de bu sezon transfer ile adı en çok anılan isimlerden bir tanesi BernardMensah. 25 yaşındaki futbolcu için 3 büyükler dahil birçok kulübün girişimleri bulunuyor.
TERİM BELHANDA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜYOR
Fatih Terim, 'geçiş oyununu' çok iyi uygulayan Ganalı yıldızın transferiyle birlikte ilk yarıda dökülen orta sahayı toparlayacağını düşünüyor. Yönetim de bu transfer için kolları sıvamış durumda.
Sarı-kırmızılılar, Mensah için 2.5 milyon euro'luk bir bonservis istiyor. Cimbom ise FFP anlaşmaları gereği bu parayı devre arası transfer döneminde harcamayı düşünmüyor..