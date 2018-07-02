Kamil Glik operasyonu!

BONSERVİSİ İÇİN 7 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 2. teklifinin bu oyuncunun bonservisiyle alınması için 7 milyon Euroluk bir öneri olacağı öğrenildi. Yönetim Monaco'nun vereceği cevaba göre bu transferi sonlandıracak. (Takvim)