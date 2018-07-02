Kamil Glik operasyonu!
Galatasaray dış transferde düğmeye bastı... Teknik Direktör Fatih Terim'in isteği üzerine Maicon'u satarak Kamil Glik'i transfer etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetimin Polonyalı futbolcu için bu hafta ilk adımı atması bekleniyor. Bonservisi Monaco'da olan Kamil Glik için Fransız kulübünün kapısı çalınacak.
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