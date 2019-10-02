Jean-Pierre Papin Galatasaray-PSG maçını yorumladı!

Fransız efsane futbolcu ve futbol yorumcusu Jean-Pierre Papin, Galatasaray'ın PSG'ye 1-0 kaybettiği UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Papin Galatasaray için övgü dolu sözler kullandı. İşte o sözler...
2 Ekim 2019 Çarşamba 21:25
Güncelleme: 02.10.2019 21:25
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Fransa'nın efsane futbolcularından dünyaca ünlü Jean-Pierre Papin Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Paris Saint-Germain maçı sonrası Sarı-Kırmızılılar için övgü dolu sözler kullandı.
İşte Papin'in o sözleri...
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"Paris'in böyle çok pozisyon yaratarak oynamasına alışığız. Bugün de işini çok ciddiye alan bir Paris gördük. Paris'in en güçlü yönünü göstermek için mücadele etmesi önemliydi."
"Galatasaray'ın sahasında, bu kadar saldırgan ve pres yapan bir takıma karşı performansları gayet iyi sayılır."
"PSG'YE KARŞI BU KADAR CESUR BİR TAKIM GÖRMEMİŞTİM" "Galatasaray'ı da tahminimden çok çok daha iyi buldum. Özellikle, kısa paslaşmalarda. N'Zonzi harikuladeydi."
"Uzun süredir PSG'e karşı bu kadar cesur bir oyun sergileyen takım görmemiştim. Orta sahada özellikle N'Zonzi ve arkadaşları, PSG'ye kafa tuttular."