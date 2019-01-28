İtalyan model Galatasaray

Zorlu Göztepe deplasmanında tek golle kazanarak çok önemli 3 puanı almayı başaran Galatasaray'da sezonun ilk yarısına göre göze çarpan en büyük değişiklik takımın direnci oldu... Devre arasında Fatih Terim'in isteğiyle göreve gelen İtalyan kondisyoner Alberto Bartali farkı kendini göstermeye başladı.
28 Ocak 2019 Pazartesi, 09:18:54
Güncelleme: 09:23:22
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Yağmur nedeniyle ağırlaşan zeminde 90 dakika boyunca büyük bir dirençle mücadele eden sarı kırmızılıların bu performansının arkasında ise 'İTALYAN EMEĞİ' var!
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Sezonun ilk yarısında 60. dakikadan sonra fizik olarak düşen Aslan, öne geçtiği Fenerbahçe, Konya ve Rize maçlarında beraberliğe razı olmuştu.
İzmir'de sahada basmadık yer bırakmayan ve Göztepe'nin sertliğine aynı şekilde cevap veren Galatasaray'da teknik heyet, yeni kondisyoner İtalyan Alberto Bartali için "Tecrübesi ile devre arası kampında takımı toparladı" yorumunu yaptı.
YAZIN EKİBİNİ GENİŞLETECEKLER Sabah'ın haberine göre bu aybaşında Terim'in isteğiyle Alberto Bartali'yi takıma kazandıran Galatasaray, yazın da bir İtalyan operasyonu yapacak.
Bartali'nin kısa zamanda gösterdiği fiziksel farklılık nedeniyle sarı-kırmızılıların, yaz aylarında 3 hoca daha getirerek Bartali'nin ekibini genişletme kararı aldığı öğrenildi.