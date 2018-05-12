İşte Terim'in son harikası: Ozan Kabak
Başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverlerin 'Ozan kimdir' diyerek googleda arattığı 18 yaşındaki genç oyuncu, kısa kariyerinde umut vaadetti. İşte Ozan Kabak'la ilgili detaylar.Başta Galatasaraylılar olmak üzere futbolseverlerin 'Ozan kimdir' diyerek googleda arattığı 18 yaşındaki genç oyuncu, kısa kariyerinde umut vaadetti. İşte Ozan Kabak'la ilgili detaylar.
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