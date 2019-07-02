İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin sebebi...

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşulan Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, takımdan ayrılmayacağını şu sözlerle açıkladı: "Dört yıllık kontrata sahibim ve takımda kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum" Öte yandan Senegalli yıldızın gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin perde arkası…