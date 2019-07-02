İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin sebebi...

Dün sosyal medyadan yaptığı paylaşım çok konuşulan Galatasaray'ın Senegalli oyuncusu Mbaye Diagne, takımdan ayrılmayacağını şu sözlerle açıkladı: "Dört yıllık kontrata sahibim ve takımda kalmaya karar verdim. Çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz. Nereye gideceğime ben karar veririm. Arabistan'a gitmiyorum" Öte yandan Senegalli yıldızın gitmekte direnmesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte Mbaye Diagne'nin gitmekte direnmesinin perde arkası…
2 Temmuz 2019 Salı 15:53
Güncelleme: 02.07.2019 15:53
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Galatasaray geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro'ya aldığı Mbaye Diagne için Arabistan kulüplerinden gelen yüksek teklifleri bekliyordu.
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Gelecek para ile de yeni sezonuntransfer bütçesini oluşturma planlarını yapıyordu.
Ancak Senegalli golcü dün Instagram hesabından şok bir açıklama ile gündeme bomba gibi düştü.
Yaşananlara isyan eden golcü, tehditkâr bir paylaşım yaptı:
BEN BİR KULÜP ARAMIYORUM
"4 yıllık kontrata sahibim, kalmaya karar verdim çünkü siz benim hakkımda çok fazla konuşuyorsunuz.
Hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir kulüp aramıyorum. Arabistan'a gitmiyorum. Kendim için karar verdim. Anlıyor musunuz? Teşekkürler" ifadelerini kullanan Diagne için sarı-kırmızılı yönetimin bundan sonra nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu.