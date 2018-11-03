İşte Hasan Şaşın alacağı ceza!

Süper Lig'de oynanan Galatasaray - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylar gündeme damga vurdu.
3 Kasım 2018 Cumartesi, 16:34:33
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Türkiye gündemine oturan olayların faturası ise çok ağır olacak. Peki kim ne kadar ceza alacak. İşte usta gazeteci Atilla Türker'in muhtemel cezalarla ilgili haberinin tüm detayları...
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FATİH TERİM - Basın toplantısında hakem Fırat Aydınus'a ve hakem camiasına yönelik ağır ifadeler kullanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e en az 2-3 maç ceza geleceği belirtildi. Terim'in maç bitiminde saha içine girerek yine Fırat Aydınus'a yönelik sözleri doğrultusunda bu ceza daha da artabilir.
TÜKÜRÜK İDDİASI - Bu arada Terim ile ilgili olarak "hakemin yüzüne tükürdü" iddiası ise Hakem Fırat Aydınus'un Futbol Federasyonu'na göndereceği raporda netlik kazanacak.
MAÇ SONU KIRMIZI KART GÖRMEDİLER ANCAK - Ayrıca yine maçtan sonra olaylara karışan Donk, Muğdat ve Rodrigues'in de 1'er maç ceza alabileceği ifade edildi.
TRİBÜNLER - Galatasaray'a çirkin tezahüratın yanısıra sahaya atılan yabancı maddeler doğrultusunda ağır para cezası geleceği de vurgulandı.