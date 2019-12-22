İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. İşte, iki sarı-kırmızılı takımın oldukça zorlu geçen mücadelesinden öne çıkan başlıklar...
22 Aralık 2019 Pazar 08:01
Güncelleme: 22.12.2019 08:01
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MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
6' Tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Selçuk topun başına geçti. Vuruşu az farkla dışarı gitti.
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9' Serdar'ın köşe vuruşunda Titi indirdi. Ceza alanında boş durumdaki Jerome, ağları sarsmayı başardı: 1-0.
25' Soldan rakip kaleye hareketlenen Serdar, şutunu çekti. Muslera tek hamlede kontrol etti.