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22 Aralık 2019, Pazar
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İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. İşte, iki sarı-kırmızılı takımın oldukça zorlu geçen mücadelesinden öne çıkan başlıklar...
22 Aralık 2019 Pazar 08:01 Güncelleme: 22.12.2019 08:01
İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

6' Tehlikeli yerden kazanılan serbest vuruşta Selçuk topun başına geçti. Vuruşu az farkla dışarı gitti.

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İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

9' Serdar'ın köşe vuruşunda Titi indirdi. Ceza alanında boş durumdaki Jerome, ağları sarsmayı başardı: 1-0.

İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

25' Soldan rakip kaleye hareketlenen Serdar, şutunu çekti. Muslera tek hamlede kontrol etti.

İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

27' Beto'nun yumrukladığı topu Selçuk, çevirdi. Babel'in kafası defansa çarparak ağlara gitti: 1-1.

İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

32' Sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Feghouli uzak köşeyi düşündü, ama vuruşu yandan auta çıktı.

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