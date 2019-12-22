İşte Göztepe-Galatasaray maçının sineması

Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. İşte, iki sarı-kırmızılı takımın oldukça zorlu geçen mücadelesinden öne çıkan başlıklar...

22 Aralık 2019 Pazar 08:01 Güncelleme: 22.12.2019 08:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





