İşte Galatasaray'ın transfer listesi
Şampiyonlar Ligi için kadro kurma çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol beke Nagatomo'yu, kanatlar için de Muğdat Çelik'i takviye etti. Sarı-kırmızılı ekipte stoper transferi de gündemde. Peki Galatasaray bu bölgeye kimleri alabilir? Goal, Galatasaray'ın stopere transfer edebileceği isimleri derledi
HOLGER BADSTUBER | KULÜPSÜZ
Alman futbolunun bir dönem en önemli savunmacılarından biriydi ama üst üste geçirdiği sakatlıklar onun kariyerine gölge düşürdü. Badstuber'in günümüzde en büyük artısı bonservisinin olmaması. Sakatlık riski taşıyan oyuncuları transfer etmek her zaman risk olsa da Mario Gomez'in Beşiktaş'ta yaptıklarını düşününce Badstuber için de umut var diyebiliriz.
DEDRYCK BOYATA | CELTIC
Manchester City altyapısından yetişen Boyata, Denayer'le aynı yollardan geçti ama vatandaşından çok daha iyi bir seviyeye yükseldi. 27 yaşındaki oyuncu Dünya Kupası'nda da iyi bir performans sergiledi. Galatasaray'a faydalı olabilir ama Celtic'in isteyeceği bonservis bedeli de can yakabilir.
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