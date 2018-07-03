İşte Galatasaray'ın transfer listesi

HOLGER BADSTUBER | KULÜPSÜZ

Alman futbolunun bir dönem en önemli savunmacılarından biriydi ama üst üste geçirdiği sakatlıklar onun kariyerine gölge düşürdü. Badstuber'in günümüzde en büyük artısı bonservisinin olmaması. Sakatlık riski taşıyan oyuncuları transfer etmek her zaman risk olsa da Mario Gomez'in Beşiktaş'ta yaptıklarını düşününce Badstuber için de umut var diyebiliriz.