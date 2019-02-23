İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu - Fotomaç
23 Ocak 2019, Çarşamba
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İşte Galatasaray'ın görüştüğü 10 futbolcu

Transfer görüşmeleri için Dubai'de bulunan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İstanbul'a dönüşte önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Havaalanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Albayrak 10 futbolcu ile görüşme halinde olduklarını belirtti. İşte Galatasaray'ın gündeminde olan o 10 isim...

23 Ocak 2019 Çarşamba, 14:43:45 Güncelleme: 15:11:03
İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

Transer döneminin sona ermesine sayılı günler kala çalışmalarına hız veren Galatasaray'da Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılıların transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

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İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

Abdurrahim Albayrak, "10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Bu oyunculardan 2-3 tanesini renklerimize bağlayacağız." ifadelerini kullandı. İşte Galatasaray'ın transfer listesinde olan o 10 isim.

İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

ALAN CARVALHO
İki forvet takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da ilk hedef Alan Carvalho. Abdurrahim Albayrak yaptığı açıklamada, Alan ve kulübü ile her konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Transferin kısa sürede açıklanması bekleniyor.

İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

PATO
Galatasaray transfer görüşmelerini sürdürdüğü ikinci isim ise Brezilyalı yıldız Pato. İkinci başkan Albayrak, Dubai'de sürdürdüğü transfer çalışmalarında Pato ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Görüşmeye dair detay paylaşmayan Albayrak, yıldız golcünün kulübüyle ilgili halletmesi gereken problemleri olduğunu ve zamana ihtiyacı olduğunu söylemekle yetindi.

İşte Galatasarayın görüştüğü 10 futbolcu

BENJAMIN TETTEH

Galatasaray'ın alternatifleri arasında olan genç forvet ile görüşmelerin sürdüğü, bonservisi konusunda ufak pürüzlerin olduğu belirtildi.

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