İşte Galatasaray'ın Augsburg 11'i!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray 2019-2020 futbol sezonu hazırlıkları kapsamında Alman ekibi Augsburg ile özel maçta karşılaşacak. Fatih Terim bu zorlu hazırlık karşılaşması öncesi 11'ini belirledi. Tecrübeli teknik adam, as kadroda düşündüğü isimlerle sahada olacak.
25 Temmuz 2019 Perşembe 10:02
Güncelleme: 25.07.2019 10:02
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, Augsburg ile karşı karşıya geliyor.
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Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında oynanacak maç bugün saat 20.00'da D Smart'tan yayınlanacak.
Fatih Terim, bu maçta as oyuncularına şans vermek istiyor.
Avusturya kampında oynanan ilk hazırlık karşılaşmasında Leipzig'e 3-2 kaybetmişti.
Terim bu maçı kazanarak, oyuncularına galip gelme psikolojisini sezon öncesinden aşılamak istiyor.