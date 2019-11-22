İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir muhtemel 11'leri
Milli Takımın, Avrupa Şampiyonası finallerine adını yazdırmasının ardından Süper Lig'deki yarış bir kez daha start alıyor. Galatasaray, Süper Lig'in 12. Hafta açılış maçında Başakşehir'i ağırlayacak. Bugün saat 20.30'da başlayacak maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 19 puanda bulunan iki takım için de büyük önem taşıyan karşılaşma öncesinde Galatasaray'daki sakat oyuncuların çokluğu teknik heyet ve taraftarlarını düşündürüyor. İşte Galatasaray-Medipol Başakşehir mücadelesi muhtemel 11'leri.
Süper Lig'in 12. hafta açılış mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Sarı-kırmızılılarda Sakatlıkları süren Luyindama, Falcao, Şener, Belhanda ve Andone bugün forma giyemeyecek. Yine milli takımlarından sakat dönen Muslera ve Babel'in ise yetiştirilmesi için yoğun çaba harcanıyor. İyileşen Lemina da kadrodaki yerini alacak.
VISCA VE CRIVELLI UYARISI
Fatih Terim, Başakşehir maçında önde baskı kurulmasını istedi. Türk Telekom'un atmosferine güvenen tecrübeli teknik adam zorlu karşılaşma öncesinde bireysel değil takım halinde pres yapılması talimatı verdi. Terim özellikle rakibin kanat oyuncularından Visca'ya dikkat çektiği öğrenildi. Crivelli konusunda da uyarlar yaptı.
AVRUPA LİGİ İÇİN ÖNEMLİ
Başakşehir karşısında alınacak galibiyet Club Brugge maçı öncesi Galatasaray'ın moral kazanmasını da sağlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma şansını kaybeden sarıkırmızılı ekip, 26 Kasım Salı günü ağırlayacağı Belçika ekibi karşısında iyi bir sonuç alırsa Avrupa Ligi'ne kalma şansını güçlendirecek.