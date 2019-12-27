İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

Süper Lig'de ilk yarının kapanış haftasında Galatasaray sahasında Akdeniz ekibi Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Son haftaya girilirken topladığı 24 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde bulunan Galatasaray'da Terim'in tercih edeceği kadro merakla bekleniyordu. İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri...

27 Aralık 2019 Cuma 17:52 Güncelleme: 27.12.2019 17:52
İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık'ta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Maç Bein Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

GALATASARAY'DA ÜÇ EKSİK
Galatasaray'da 3 futbolcu yarınki müsabakada sahadaki yerini alamayacak. Tedavisi devam eden Florin Andone, sezonu kapatan Christian Luyindama ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, müsabakada forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

Sakatlıklarını atlatan ve son antrenmanda takımla çalışan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

ÜÇ FUTBOLCU KART SINIRINDA
Galatasaray'da üç futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Younes Belhanda ve Adem Büyük, yarınki müsabakada sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında görev yapamayacak.

İşte Galatasaray-Antalyaspor muhtemel 11'leri

SON 5 MAÇTA TEK GALİBİYET
Galatasaray, Süper Lig'deki son 5 maçında sadece 1 kez gülebildi. Futbolda tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren sarı-kırmızılı takım, ligde son 5 maçlık dönemde sırasıyla Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olurken, Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN