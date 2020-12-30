İşte Fatih Terim'in yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...
Son dakika transfer haberleri | 15. hafta sonunda Süper Lig'de lider konuma yükselen Galatasaray, gözünü 5 Ocak'ta başlayacak ara transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılılar birçok mevkiye transfer yapmak isterken, teknik direktör Fatih Terim'in hedefinde genç isimler var. İşte tecrübeli teknik adamın Belhanda'nın yerine düşündüğü o isim ve ayrıntılar...
30 Aralık 2020 Çarşamba 08:55, Güncelleme 30.12.2020 08:56
İşte Fatih Terim'in yeni 10 numarası! Belhanda'nın yerine...