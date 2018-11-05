İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

Terim'in savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise Ömer Bayram ile Mariano arasında tercih yapacak olan Fatih Terim'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.