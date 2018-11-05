İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi - Galeri - Fotomaç
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    05 Kasım 2018, Pazartesi
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    İşte Fatih Terim'in Schalke planı! İlk 11'i belirledi

    Derbide 2-0'lık skorun korunamaması ve son maçlarda rakiplere verilen kolay pozisyonlar için özel çalışmalar yaptıran İmparator, 'Devler Ligi hata kaldırmaz' uyarısı yaptı.
    5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:55:41 Güncelleme: 00:55:48
    İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

    Her zaman her şartta 'hücum' felsefesini savunan Fatih Terim, Schalke maçı öncesi savunmayı merceğe aldı. Nedeni ise yenilen kolay goller.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

    Fenerbahçe derbisinde tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen 2-0'lık skorun korunamamasına çok kızan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, aynı hataların Schalke önünde tekrarlanmaması için harekete geçti.

    İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

    Defansa özel çalışmalar yaptıran İmparator, özellikle gereksiz top kayıplarına dikkat çekerek, "Savunmadan çıkarken pas seçimini iyi yapın, asla riske girmeyin. Devler Ligi hata kaldırmaz" uyarısında bulundu.

    İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

    Terim'in savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise Ömer Bayram ile Mariano arasında tercih yapacak olan Fatih Terim'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.

    İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

    PENALTI İKAZI

    Çabukluğu ve hırsıyla Maicon'u kulübeye yollayan Ozan'ın en önemli zaafı 'kolay penaltı' yaptırması. Terim, genç isim den yarın sahada daha sakin ve akıllı olmasını istedi.

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