İşte Fatih Terimin Schalke planı! İlk 11i belirledi

İşte Fatih Terim'in Schalke planı! İlk 11'i belirledi
Derbide 2-0'lık skorun korunamaması ve son maçlarda rakiplere verilen kolay pozisyonlar için özel çalışmalar yaptıran İmparator, 'Devler Ligi hata kaldırmaz' uyarısı yaptı.
5 Kasım 2018 Pazartesi, 00:55:41
Güncelleme: 00:55:48
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Her zaman her şartta 'hücum' felsefesini savunan Fatih Terim, Schalke maçı öncesi savunmayı merceğe aldı. Nedeni ise yenilen kolay goller.
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Fenerbahçe derbisinde tüm istatistiklerde üstün olmalarına rağmen 2-0'lık skorun korunamamasına çok kızan sarı-kırmızılı çalıştırıcı, aynı hataların Schalke önünde tekrarlanmaması için harekete geçti.
Defansa özel çalışmalar yaptıran İmparator, özellikle gereksiz top kayıplarına dikkat çekerek, "Savunmadan çıkarken pas seçimini iyi yapın, asla riske girmeyin. Devler Ligi hata kaldırmaz" uyarısında bulundu.
Terim'in savunmanın göbeğinde Ozan Kabak ile Serdar Aziz ikilisini bozması beklenmezken, formda Martin Linnes yine sağ bekte olacak. Sol bekte ise Ömer Bayram ile Mariano arasında tercih yapacak olan Fatih Terim'in Ömer'e şans vermesi bekleniyor.
PENALTI İKAZI
Çabukluğu ve hırsıyla Maicon'u kulübeye yollayan Ozan'ın en önemli zaafı 'kolay penaltı' yaptırması. Terim, genç isim den yarın sahada daha sakin ve akıllı olmasını istedi.