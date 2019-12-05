İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Süper Lig'de, Avrupa'da ve son olarak Türkiye Kupası'nda... Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yüzü hiçbir kulvarda gülmüyor. Devre arasında sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim başlıyor. Şampiyon kadroyu bozduğuna pişman olan Cimbom'da hücum hattı ikilisi geri dönüyor.
5 Aralık 2019 Perşembe 07:42 Güncelleme: 05.12.2019 07:42
İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Bu sezon üç kulvarda da yüzü gülmeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.

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İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Belçika'nın HNL gazetesi, G.Saray ile Brugge'un Diagne'nin ocak ayında dönmesi konusunda anlaştığını duyurdu.

İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Sarı-kırmızılıların 6 aylık kiralamadan kârlı çıktığı belirtildi. Kiralama işlemi 3.35 milyon euro'ya yapılırken, bu sayede FFP için kasada yer açıldı.

İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Diagne'nin G.Saray'a yaptığı sözleşmede 2 milyon 350 bin maaşı alacağı yazıyordu. Bu maaşın yine 235 bin euro'luk kısmı Club Brugge tarafından ödenecek.

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