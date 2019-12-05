İşte 2020 model Galatasaray! Geri dönüyorlar...

Süper Lig'de, Avrupa'da ve son olarak Türkiye Kupası'nda... Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'ın yüzü hiçbir kulvarda gülmüyor. Devre arasında sarı-kırmızılı ekipte büyük bir değişim başlıyor. Şampiyon kadroyu bozduğuna pişman olan Cimbom'da hücum hattı ikilisi geri dönüyor.
5 Aralık 2019 Perşembe 07:42
Güncelleme: 05.12.2019 07:42
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Bu sezon üç kulvarda da yüzü gülmeyen Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı.
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Sezon başında Club Brugge'e kiralanan Mbaye Diagne konusunda da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Belçika'nın HNL gazetesi, G.Saray ile Brugge'un Diagne'nin ocak ayında dönmesi konusunda anlaştığını duyurdu.
Sarı-kırmızılıların 6 aylık kiralamadan kârlı çıktığı belirtildi. Kiralama işlemi 3.35 milyon euro'ya yapılırken, bu sayede FFP için kasada yer açıldı.
Diagne'nin G.Saray'a yaptığı sözleşmede 2 milyon 350 bin maaşı alacağı yazıyordu. Bu maaşın yine 235 bin euro'luk kısmı Club Brugge tarafından ödenecek.