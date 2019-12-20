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İspanyollar Arda Turan gerçeğini resmen açıkladı! Dönüyor...
İspanya'nın ünlü gazetesi AS, bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan ile ilgili flaş bir haber yayınladı... Şu anda Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın bir sonraki adresini manşetlerinde açıkladı... İşte İspanya'da gündem olan Arda Turan ile ilgili o transfer haberi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
20 Aralık 2019 Cuma 16:12
Güncelleme: 20.12.2019 16:31
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Süper Lig ekibi Başakşehir'de forma giyen Arda Turan ile ilgili İspanya'dan gündeme bomba gibi düşecek bir haber yayınlandı... Haberin detaylarında Arda'nın geçmişten bugüne yaşadıklarına değinilirken, sürpriz gelişme okuyuculara duyuruldu...
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Arda, 2012 yılında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e 15 milyon euro bedelle transfer olmuştu...
İspanya'daki ilk sezonunda takımının yıldız ismi olmayı başaran Arda, kırmızı-beyazlı ekiple 45 müsabakada forma giymiş, 5 gole imza atmış ve 12 asist üretmişti. Şu anda Galatasaray'da forma giyen Radamel Falcao ile beraber müthiş bir uyum yakalamıştı...
2012-13 sezonunda yıldızını parlatmaya devam eden Arda, o sezonda 41 karşılaşmada forma giyerken 5 gol 8 asistle oynamış, adını iyiden iyiye dünya futboluna duyurmuştu...
2013-14 sezonunda istikrarlı görüntüsüne devam eden yıldız futbolcu, 46 karşılaşmada forma giyerken 9 gol 6 asist üretmeyi başarmıştı. Öte yandan bir sonraki sezon (2014-15) yine 46 maç oynamış ve 3 gol 6 asistle ön plana çıkmıştı...