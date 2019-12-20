İspanyollar Arda Turan gerçeğini resmen açıkladı! Dönüyor...

İspanya'nın ünlü gazetesi AS, bonservisi Barcelona'da bulunan yıldız futbolcu Arda Turan ile ilgili flaş bir haber yayınladı... Şu anda Süper Lig ekiplerinden Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın bir sonraki adresini manşetlerinde açıkladı... İşte İspanya'da gündem olan Arda Turan ile ilgili o transfer haberi... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

20 Aralık 2019 Cuma 16:12 Güncelleme: 20.12.2019 16:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





