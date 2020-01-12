Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Ocak 2020, Pazar
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Haberler Galeri Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'yı kadrosuna katarak transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine 10 numara pozisyonuna Hakan Çalhanoğlu'nun ismi anılıyordu. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere Çalhanoğlu, Premier Lig devinin yolunu tutmak üzere...
12 Ocak 2020 Pazar 22:40
Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Süper Lig'de 4 Ocak'ta başlayan transfer dönemi tüm hızıyla sürüyor. İlk yarıda beklenenin altında kalması nedeniyle devre arası transfer dönemine odaklanan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika gibi isimlere imza attırarak hem takıma ekstra güç katan hem de kadroyu gençleştiren sarı-kırmızılı ekipte 10 numara bölgesi için de çalışmalar devam ediyor.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Geçtiğimiz 2 yıla göre performansı bir hayli düşen ve taraftarlarla arası açılan Younes Belhanda'yı gözden çıkaran Cimbom'da 10 numara için milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun ismi geçiyordu.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Daily Mirror'ın haberine göre; Takımın başına Mikel Arteta'yı getiren Arsenal, Cimbom'un da yoğun ilgi gösterdiği 25 yaşındaki futbolcuyu radarına aldı.

Hakan Çalhanoğlu transferinde flaş gelişme! İngiliz devi...

Haberde yer alan detaylara göre Arteta, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katmak için yönetime talimat verdi.

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