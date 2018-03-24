G.Saraylı taraftarlardan Tarık Çamdal tepkisi!

Galatasaray'a 2014-15 sezonunda 4.75 Milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli ile transfer olan Tarık Çamdal'a sarı-kırmızılı taraftarların tepkisi bitmek bilmiyor. Bir türlü beklenilen performansa yaklaşamayan Tarık, kadroya bile giremiyor. Galatasaray'da 4. yılını geçiren 27 yaşındaki futbolcu toplamda 42 kez forma giyebildi.