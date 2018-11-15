G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    G.Saray'dan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    Galatasaray, sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için harekete geçti.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 10:08:44 Güncelleme: 11:23:28
    G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Ada temsilcisine
    teklifini yaptı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu.

    G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    Everton'un Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermediği belirtildi.

    G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    Profesyonel kariyerine Belçika'nın KAS Eupen takımında başlayan Onyekuru, ASPIRE Senegal, Everton ve Anderlecht formalarını giydi. Yıldız oyuncu, 2017-2018 sezonunun başında KAS Eupen'de Everton'a 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

    G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

    Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol kaydetti.

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