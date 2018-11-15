G.Saraydan Onyekuru teklifi! Bonservisi için

Galatasaray, sezon başında Everton'dan kiraladığı Henry Onyekuru için harekete geçti.
15 Kasım 2018 Perşembe, 10:08:44
Güncelleme: 11:23:28
BU GALERİYİ PAYLAŞ
İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Nijeryalı futbolcu için Ada temsilcisine teklifini yaptı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sarı kırmızılılar 21 yaşındaki Nijeryalı yıldız için Ada ekibine 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu.
Everton'un Galatasaray'ın bu teklifine henüz bir cevap vermediği belirtildi.
Profesyonel kariyerine Belçika'nın KAS Eupen takımında başlayan Onyekuru, ASPIRE Senegal, Everton ve Anderlecht formalarını giydi. Yıldız oyuncu, 2017-2018 sezonunun başında KAS Eupen'de Everton'a 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Nijeryalı futbolcu bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 4 gol kaydetti.