Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Aralık 2019, Cumartesi
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Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile son dakikalarda yediği 2 gol ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftada altın değerinde 2 puandan olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Cimbom 2-0'ın rövanşında 4-0'lık skorla Tuzlaspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı. Galatasaray ligin 16'ıncı haftasında ise zorlu Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu karşılaşma öncesinde 6 ismi kadroya almamıştı. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i netleşti. İşte son gelişmeler ve Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
21 Aralık 2019 Cumartesi 07:28
Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta 10 kişilik Ankaragücü karşısında 88. dakikaya 2-0 önde giren Aslan, rakibine yakalanmıştı.

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Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Ligde yaşadığı şoku kupada Tuzlaspor'u farklı mağlup ederek atlatan sarı-kırmızılılar bugün Göztepe'ye konuk oluyor.

Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Fatih Terim ve öğrencilerinin tek hedefi zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak.

Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

İmparator, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oynanacağı haftada öğrencilerini uyararak "Böyle bir fırsata harcama lüksümüz yok.

Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Çıkın ve kalitenizi gösterin. 3 puanı almamız gerekiyor. Hata istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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