Göztepe - Galatasaray maçı 11'leri netleşti

Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında konuk ettiği Ankaragücü ile son dakikalarda yediği 2 gol ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, rakiplerinin puan kaybettiği haftada altın değerinde 2 puandan olmuştu. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Cimbom 2-0'ın rövanşında 4-0'lık skorla Tuzlaspor'u elemiş ve adını son 16'ya yazdırmıştı. Galatasaray ligin 16'ıncı haftasında ise zorlu Göztepe deplasmanında sahaya çıkacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim zorlu karşılaşma öncesinde 6 ismi kadroya almamıştı. Bu gelişmenin ardından Fatih Terim'in Göztepe maçı 11'i netleşti. İşte son gelişmeler ve Göztepe - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...

21 Aralık 2019 Cumartesi 07:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





