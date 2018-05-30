Gomis'ten transfer açıklaması

Gomis'in Fransa Milli Takımı ve Galatasaray hakkında yaptığı açıklamaların tamamı şu şekilde;

Bu yaz Galatasaray'da kalacağından emin misin?

"Galatasaray'da çok mutluyum, hem bireysel olarak hem takım olarak mükemmel bir sezon geçirdik. Her güzel şeyin bir sonu vardır ama umarım bu son mümkün olduğunca geç gelir.