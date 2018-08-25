Galatasaray ile yollarını ayıran Gomis'in gönderilmesinin altında çok farklı sebepler yattığı ortaya çıktı.
25 Ağustos 2018 Cumartesi, 11:14:38
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Gomis gitmek için bakın neler yapmış!
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Galatasaray ile yollarını ayıran Bafetimbi Gomis'in vedasıyla ilgili olarak şok bir iddia ortaya atıldı. TRTSPOR'un iddiasına göre; Gomis'in gönderilmesinin altında çok farklı sebepler yatıyordu.
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Gomis gitmek için bakın neler yapmış!
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MUSLERA'YLA KAVGA ETTİ
Bu iddiaya göre; Fransız forvet, 20 gün önceki takım yemeğinde Muslera'yla kavga etti. Kavgayı da takımdan ayrılmak için çıkardı.
Gomis gitmek için bakın neler yapmış!
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ZAM TALEBİ REDDEDİLİNCE MASAYI YUMRUKLADI
Bu şok olaydan 10 gün sonra da Abdurrahim Albayrak'tan maaşına yine zam yapılmasını istedi. Üstelik talebi olumlu karşılanmayınca da masaya yumruğunu vurdu.
Gomis gitmek için bakın neler yapmış!
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2 SENEDE 20 MİLYON EURO!
Gomis'in Al Hilal'den kazanacağı para ise gerçekten dudak uçuklatacak cinstendi.
Senelik 9 milyon euro garanti maaş alacak tecrübeli forvetin parası, bonuslarla birlikte 10 milyon euroya çıkıyor. 2 yılda 20 milyon euroyu cebine koyacak. Artık 33 yaşına gelen Fransız forvet için bu transfer tam bir emeklilik ikramiyesi oldu.
Gomis gitmek için bakın neler yapmış!
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GALATASARAY'DAKİ MAAŞININ İKİ KATI
G.Saray'daki yıllık kazancı 3 milyon 350 bin euroydu. Bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon euro civarına çıkıyordu. Yani Al Hilal'e Türkiye'deki maaşının 2 katından fazlasına gitti ve bu transfer böylece bitti.