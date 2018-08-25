Gomis gitmek için bakın neler yapmış!

2 SENEDE 20 MİLYON EURO!

Gomis'in Al Hilal'den kazanacağı para ise gerçekten dudak uçuklatacak cinstendi.



Senelik 9 milyon euro garanti maaş alacak tecrübeli forvetin parası, bonuslarla birlikte 10 milyon euroya çıkıyor. 2 yılda 20 milyon euroyu cebine koyacak. Artık 33 yaşına gelen Fransız forvet için bu transfer tam bir emeklilik ikramiyesi oldu.